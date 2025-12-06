Marché de Noël de l’Amicale Laïque à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
Marché de Noël de l’Amicale Laïque à La Roche-Chalais La Roche-Chalais samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de l’Amicale Laïque à La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Samedi 06 décembre à La Roche-Chalais (salle de spectacle)
Marché de Noël organisé par l’amicale Laïque de 9h à 17h, avec stands des enfants et stands de professionnels.
Renseignements: 05.53.92.47.00 ou amicale.laique.lrc@gmail.com .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 47 00 amicale.laique.lrc@gmail.com
English :
Saturday December 06 at La Roche-Chalais (salle de spectacle)
Christmas market organized by the Amicale Laïque from 9am to 5pm.
Information: 05.53.92.47.00 or amicale.laique.lrc@gmail.com
German : Marché de Noël de l’Amicale Laïque à La Roche-Chalais
Samstag, 06. Dezember in La Roche-Chalais (Veranstaltungssaal)
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Amicale Laïque von 9 bis 17 Uhr.
Informationen: 05.53.92.47.00 oder amicale.laique.lrc@gmail.com
Italiano :
Sabato 06 dicembre a La Roche-Chalais (sala degli spettacoli)
Mercatino di Natale organizzato dall’Amicale Laïque dalle 9.00 alle 17.00.
Informazioni: 05.53.92.47.00 o amicale.laique.lrc@gmail.com
Espanol : Marché de Noël de l’Amicale Laïque à La Roche-Chalais
Sábado 06 de diciembre en La Roche-Chalais (salle de spectacle)
Mercado de Navidad organizado por la Amicale Laïque de 9.00 a 17.00 h.
Información: 05.53.92.47.00 o amicale.laique.lrc@gmail.com
L’événement Marché de Noël de l’Amicale Laïque à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-09-13 par Val de Dronne