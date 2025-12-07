MARCHÉ DE NOËL DE LAMOURELLE Carcassonne

MARCHÉ DE NOËL DE LAMOURELLE

20 Avenue Pierre Semard Carcassonne Aude

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Marché de Noël, créateurs et producteurs audois.

La Maison Lamourelle et l’association des PEP11, organisent la 4e édition de son Marché de Noël réunissant des créateurs et producteurs, tous Audois.

Une vingtaine d’artisans vous proposera une myriade d’idées cadeaux pour les fêtes bijoux, déco, savons, cosmétiques, mais aussi gastronomie avec du miel, du vin, des sirops … Pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Le marché ouvrira ses portes à 10h et fermera à 18h le samedi, 17h le dimanche.

Un salon de thé éphémère vous proposera du vin chaud et des pâtisseries sur place.

Venez découvrir ou redécouvrir la Maison Lamourelle, et son architecture art nouveau le samedi 6 et le dimanche 7 décembre.

+33 4 68 26 00 28

English :

Christmas market, Aude designers and producers.

Maison Lamourelle and the PEP11 association are organizing the 4th edition of their Christmas Market, bringing together local designers and producers.

Some twenty artisans will be offering a myriad of gift ideas for the festive season: jewelry, home decor, soaps, cosmetics, as well as gastronomy with honey, wine, syrups… To please yourself or others.

The market will open at 10am and close at 6pm on Saturday and 5pm on Sunday.

An ephemeral tearoom will offer mulled wine and pastries on site.

Come and discover or rediscover the Maison Lamourelle and its art nouveau architecture on Saturday December 6 and Sunday December 7.

German :

Weihnachtsmarkt, Designer und Produzenten aus dem Audois.

Das Haus Lamourelle und der Verein PEP11 organisieren zum vierten Mal einen Weihnachtsmarkt mit Designern und Produzenten aus dem Audès.

Rund zwanzig Kunsthandwerker bieten Ihnen eine Vielzahl an Geschenkideen für die Feiertage: Schmuck, Deko, Seifen, Kosmetika, aber auch Gastronomie mit Honig, Wein, Sirup … So können Sie sich selbst oder anderen eine Freude machen.

Der Markt öffnet seine Pforten um 10 Uhr und schließt am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr.

Ein vorübergehender Teesalon wird Ihnen vor Ort Glühwein und Gebäck anbieten.

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Maison Lamourelle und seine Jugendstil-Architektur am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember.

Italiano :

Mercatino di Natale, designer e produttori dell’Aude.

La Maison Lamourelle e l’associazione PEP11 organizzano la quarta edizione del loro mercatino di Natale, che riunisce designer e produttori locali.

Una ventina di artigiani proporranno una miriade di idee regalo per le feste, tra cui gioielli, oggetti decorativi, saponi e cosmetici, oltre a delizie culinarie come miele, vino e sciroppi. È il modo perfetto per regalare qualcosa a se stessi o a qualcun altro.

Il mercato aprirà alle 10.00 e chiuderà alle 18.00 il sabato e alle 17.00 la domenica.

Una sala da tè temporanea servirà vin brulé e dolci.

Venite a scoprire o riscoprire la Maison Lamourelle e la sua architettura art nouveau sabato 6 e domenica 7 dicembre.

Espanol :

Mercado de Navidad, diseñadores y productores del Aude.

La Maison Lamourelle y la asociación PEP11 organizan la 4ª edición de su Mercado de Navidad, que reúne a diseñadores y productores locales.

Una veintena de artesanos ofrecerán un sinfín de ideas para regalar estas fiestas: joyas, objetos de decoración, jabones y cosméticos, así como delicias culinarias como miel, vino y siropes. Es la manera perfecta de darse un capricho a uno mismo o a otra persona.

El mercado abrirá a las 10 de la mañana y cerrará a las 6 de la tarde el sábado y a las 5 el domingo.

Un salón de té temporal servirá vino caliente y pasteles.

Venga a descubrir o redescubrir la Maison Lamourelle y su arquitectura art nouveau el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre.

