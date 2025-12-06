Marché de Noël de Lampertheim Lampertheim
Marché de Noël de Lampertheim
place du Général de Gaulle Lampertheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Venez à la rencontre des stands et animations pour un temps féérique. 0 .
place du Général de Gaulle Lampertheim 67450 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 12 69
