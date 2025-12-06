Marché de Noël de Lampertheim

place du Général de Gaulle Lampertheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez à la rencontre des stands et animations pour un temps féérique. 0 .

place du Général de Gaulle Lampertheim 67450 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 12 69

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Lampertheim Lampertheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg