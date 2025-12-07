Marché de Noël de Landaul

Landaul Morbihan

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël à Landaul de 10h à 18h Entrée gratuite

Artisans, créateurs et producteurs locaux, exposants de gourmandises, food trucks et buvette vin chaud.

Présence du Père Noël + selfies !

Animations pour petits et grands .

Landaul 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 05

