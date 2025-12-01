MARCHÉ DE NOËL DE LANGRES Langres

MARCHÉ DE NOËL DE LANGRES Langres samedi 13 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL DE LANGRES

Salle Jean-Favre Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Tout public

Organisé par la ville de Langres

Une quarantaine de producteurs et artisans locaux.

Animations gratuites

Tout public

Gratuit .

Salle Jean-Favre Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARCHÉ DE NOËL DE LANGRES Langres a été mis à jour le 2025-10-08 par Antenne du Pays de Langres