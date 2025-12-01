Marché de Noël de Lannelvoëz à Plouigneau Rue des Sports Plouigneau
Marché de Noël de Lannelvoëz à Plouigneau Rue des Sports Plouigneau dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de Lannelvoëz à Plouigneau
Rue des Sports Foyer Rural Plouigneau Finistère
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Toute la journée
Exposants artisans et créateurs
Buvette, vin chaud & bière artisanale
Crêpes sucrées et salées pour régaler petits et grands
10h 18h Maquillages par les membres du CMJ
13h30 16h30 Balades en calèche
14h 17h Photos avec le Père Noël
16h Intervention de la chorale des enfants
17h30 Parade des tracteurs décorés et illuminés¨, arrivée vers 18h .
Rue des Sports Foyer Rural Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 83 48 27 36
