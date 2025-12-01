Marché de Noël de Lannelvoëz à Plouigneau Rue des Sports Plouigneau

Marché de Noël de Lannelvoëz à Plouigneau

Rue des Sports Foyer Rural Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Toute la journée

Exposants artisans et créateurs

Buvette, vin chaud & bière artisanale

Crêpes sucrées et salées pour régaler petits et grands

10h 18h Maquillages par les membres du CMJ

13h30 16h30 Balades en calèche

14h 17h Photos avec le Père Noël

16h Intervention de la chorale des enfants

17h30 Parade des tracteurs décorés et illuminés¨, arrivée vers 18h .

Rue des Sports Foyer Rural Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 83 48 27 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Lannelvoëz à Plouigneau Plouigneau a été mis à jour le 2025-11-20 par OT BAIE DE MORLAIX