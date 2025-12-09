Marché de Noël de l’APE de la Fouillade

La Fouillade Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Créateurs et artisans locaux, visite du Père Noël et de son lutin, maquillage enfants, possibilité de restauration sur place et buvette toute la journée.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Jean Lafon. .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 81 76 50 49 apejeanlafon@gmail.com

English :

Local designers and craftspeople, a visit from Santa Claus and his elf, face painting for children, on-site catering and refreshments all day.

