Marché de Noël de l’APE de l’école de Souancé

Souancé-au-Perche Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’Ape Les P’tits Perchés vous a concocté un joli marché de noël plein de surprises et de gourmandises. Venez nombreux écouter les chants des enfants de l’école de Souancé-au-Perche, partager un bon vin chaud autour des producteurs et commerçants locaux, écouter des contes de Noël avec une visite du Père Noël. Ho Ho Ho !!

Restauration & tombola sur place .

Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Ape Les P’tits Perchés has put together a lovely Christmas market, full of surprises and treats.

Catering & tombola on site

German :

Die Ape Les P’tits Perchés hat für Sie einen schönen Weihnachtsmarkt mit vielen Überraschungen und Leckereien zusammengestellt.

Verpflegung & Tombola vor Ort

Italiano :

Ape Les P’tits Perchés ha allestito un grazioso mercatino di Natale, ricco di sorprese e di leccornie.

Ristorazione e tombola in loco

Espanol :

Ape Les P’tits Perchés ha organizado un bonito mercado navideño, lleno de sorpresas y golosinas.

Catering y tómbola in situ

