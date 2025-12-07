Marché de Noël de l’APE de l’école de Souancé Souancé-au-Perche
Marché de Noël de l’APE de l’école de Souancé
Souancé-au-Perche Eure-et-Loir
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
L’Ape Les P’tits Perchés vous a concocté un joli marché de noël plein de surprises et de gourmandises. Venez nombreux écouter les chants des enfants de l’école de Souancé-au-Perche, partager un bon vin chaud autour des producteurs et commerçants locaux, écouter des contes de Noël avec une visite du Père Noël. Ho Ho Ho !!
Restauration & tombola sur place .
Souancé-au-Perche 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Ape Les P’tits Perchés has put together a lovely Christmas market, full of surprises and treats.
Catering & tombola on site
German :
Die Ape Les P’tits Perchés hat für Sie einen schönen Weihnachtsmarkt mit vielen Überraschungen und Leckereien zusammengestellt.
Verpflegung & Tombola vor Ort
Italiano :
Ape Les P’tits Perchés ha allestito un grazioso mercatino di Natale, ricco di sorprese e di leccornie.
Ristorazione e tombola in loco
Espanol :
Ape Les P’tits Perchés ha organizado un bonito mercado navideño, lleno de sorpresas y golosinas.
Catering y tómbola in situ
