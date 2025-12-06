Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf École de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf
Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf École de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf
École de Morteaux-Couliboeuf Route Caen Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 20:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez partager la magie des fêtes au marché de Noël de Morteaux-Coulibœuf organisé par l’Ape les Zouzous présence du Père Noël
Venez partager la magie des fêtes au marché de Noël de Morteaux-Coulibœuf organisé par l’Ape les Zouzous présence du Père Noël
Vente de sapins, ateliers pour les enfants et restauration sur place .
École de Morteaux-Couliboeuf Route Caen Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie asso.zouzous@yahoo.fr
English : Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf
Come and share the magic of the festive season at the Morteaux-Coulib?uf Christmas market organized by Ape les Zouzous Santa Claus will be there!
L’événement Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Falaise Suisse Normande