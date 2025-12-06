Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf École de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf

Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf

École de Morteaux-Couliboeuf Route Caen Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez partager la magie des fêtes au marché de Noël de Morteaux-Coulibœuf organisé par l’Ape les Zouzous présence du Père Noël

Venez partager la magie des fêtes au marché de Noël de Morteaux-Coulibœuf organisé par l’Ape les Zouzous présence du Père Noël

Vente de sapins, ateliers pour les enfants et restauration sur place .

École de Morteaux-Couliboeuf Route Caen Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie asso.zouzous@yahoo.fr

English : Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf

Come and share the magic of the festive season at the Morteaux-Coulib?uf Christmas market organized by Ape les Zouzous Santa Claus will be there!

L’événement Marché de Noël de l’APE des Zouzous de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Falaise Suisse Normande