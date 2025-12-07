Marché de Noël de l’APE Land’Art & Co place du Champ Commun Lourdes
Marché de Noël de l’APE Land’Art & Co place du Champ Commun Lourdes dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël de l’APE Land’Art & Co
place du Champ Commun LOURDES
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Marché de Noël le dimanche 7 décembre 2025 sur la place du Champ Commun à Lourdes !
Profitez d’une journée festive de 10h à 17h avec des stands gourmands et créatifs, restauration et buvette, et bien sûr, la présence tant attendue du Père Noël ! Une ambiance chaleureuse et de belles découvertes vous attendent.
Organisé par l’APE Land’Art & Co
Entrée libre.
Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
place du Champ Commun LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 78 74 03
English :
Christmas market on Sunday, December 7, 2025 on the Place du Champ Commun in Lourdes!
Enjoy a festive day from 10 a.m. to 5 p.m. with gourmet and creative stalls, food and refreshments, and of course, the long-awaited presence of Santa Claus! A warm atmosphere and some great discoveries await you.
Organized by APE Land’Art & Co
Free admission.
For further information, please contact us.
German :
Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 7. Dezember 2025 auf dem Place du Champ Commun in Lourdes!
Genießen Sie von 10 bis 17 Uhr einen festlichen Tag mit Schlemmer- und Kreativständen, Essen und Trinken und natürlich der lang ersehnten Anwesenheit des Weihnachtsmannes! Eine herzliche Atmosphäre und schöne Entdeckungen warten auf Sie.
Organisiert von der EV Land’Art & Co
Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Mercatino di Natale domenica 7 dicembre 2025 in Place du Champ Commun a Lourdes!
Godetevi una giornata di festa dalle 10.00 alle 17.00, con bancarelle di cibo e artigianato, rinfreschi e, naturalmente, la tanto attesa presenza di Babbo Natale! Vi aspettano un’atmosfera calorosa e grandi scoperte.
Organizzato da APE Land’Art & Co
Ingresso libero.
Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.
Espanol :
¡Mercado de Navidad el domingo 7 de diciembre de 2025 en la Place du Champ Commun de Lourdes!
Disfrute de una jornada festiva de 10.00 a 17.00 horas, con puestos de alimentación y artesanía, refrescos y, por supuesto, la esperada presencia de Papá Noel Le espera un ambiente acogedor y grandes descubrimientos.
Organiza APE Land’Art & Co
Entrada gratuita.
Para más información, póngase en contacto con
L’événement Marché de Noël de l’APE Land’Art & Co Lourdes a été mis à jour le 2025-10-28 par OT de Lourdes|CDT65