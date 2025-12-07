Marché de Noël de l’APE Land’Art & Co place du Champ Commun Lourdes

Marché de Noël de l’APE Land’Art & Co

Marché de Noël le dimanche 7 décembre 2025 sur la place du Champ Commun à Lourdes !

Profitez d’une journée festive de 10h à 17h avec des stands gourmands et créatifs, restauration et buvette, et bien sûr, la présence tant attendue du Père Noël ! Une ambiance chaleureuse et de belles découvertes vous attendent.

Organisé par l’APE Land’Art & Co

Entrée libre.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

English :

Christmas market on Sunday, December 7, 2025 on the Place du Champ Commun in Lourdes!

Enjoy a festive day from 10 a.m. to 5 p.m. with gourmet and creative stalls, food and refreshments, and of course, the long-awaited presence of Santa Claus! A warm atmosphere and some great discoveries await you.

Organized by APE Land’Art & Co

Free admission.

For further information, please contact us.

German :

Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 7. Dezember 2025 auf dem Place du Champ Commun in Lourdes!

Genießen Sie von 10 bis 17 Uhr einen festlichen Tag mit Schlemmer- und Kreativständen, Essen und Trinken und natürlich der lang ersehnten Anwesenheit des Weihnachtsmannes! Eine herzliche Atmosphäre und schöne Entdeckungen warten auf Sie.

Organisiert von der EV Land’Art & Co

Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Mercatino di Natale domenica 7 dicembre 2025 in Place du Champ Commun a Lourdes!

Godetevi una giornata di festa dalle 10.00 alle 17.00, con bancarelle di cibo e artigianato, rinfreschi e, naturalmente, la tanto attesa presenza di Babbo Natale! Vi aspettano un’atmosfera calorosa e grandi scoperte.

Organizzato da APE Land’Art & Co

Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.

Espanol :

¡Mercado de Navidad el domingo 7 de diciembre de 2025 en la Place du Champ Commun de Lourdes!

Disfrute de una jornada festiva de 10.00 a 17.00 horas, con puestos de alimentación y artesanía, refrescos y, por supuesto, la esperada presencia de Papá Noel Le espera un ambiente acogedor y grandes descubrimientos.

Organiza APE Land’Art & Co

Entrada gratuita.

Para más información, póngase en contacto con

