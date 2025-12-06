Marché de Noël de l’APE Le Blanc
Marché de Noël de l’APE
Place de la Libération Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché Noël de l’A.P.E école ville Haute du Blanc.
L’A.P.E école ville Haute du Blanc fait son marché de Noël avec pêche à la ligne, photo avec le Père Noël, buvette (crêpes, gâteaux, boissons…), vente d’objets Noël, tombola. .
Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
English :
Christmas market of the A.P.E école ville Haute du Blanc.
German :
Weihnachtsmarkt der A.P.E école ville Haute du Blanc.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’A.P.E école ville Haute du Blanc.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la A.P.E école ville Haute du Blanc.
