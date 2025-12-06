Marché de Noël de l’APE Le Blanc

Marché de Noël de l’APE

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché Noël de l’A.P.E école ville Haute du Blanc.

L’A.P.E école ville Haute du Blanc fait son marché de Noël avec pêche à la ligne, photo avec le Père Noël, buvette (crêpes, gâteaux, boissons…), vente d’objets Noël, tombola. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

English :

Christmas market of the A.P.E école ville Haute du Blanc.

German :

Weihnachtsmarkt der A.P.E école ville Haute du Blanc.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’A.P.E école ville Haute du Blanc.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la A.P.E école ville Haute du Blanc.

