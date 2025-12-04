Marché de Noël de l’APE L’Ilot Z’Enfants Parking de la salle des fêtes Loretz-d’Argenton

Marché de Noël de l’APE L’Ilot Z’Enfants

Parking de la salle des fêtes 9 rue du Chemin de Fer Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’APE l’Ilot Z’Enfants vous invite à son premier marché de Noël. Nous serons ravis de vous retrouver autour d’un bon vin chaud et de fouées garnies. Vous pourrez découvrir plusieurs exposants ainsi que des créations réalisées par les enfants de l’école.

L’APE l’Ilot Z’Enfants vous invite à son premier marché de Noël.

Nous serons ravis de vous retrouver autour d’un bon vin chaud et de fouées garnies. Vous pourrez découvrir plusieurs exposants ainsi que des créations réalisées par les enfants de l’école.

Les bénéfices permettront de financer les projets scolaires des élèves de l’école Guy Bernardeau. .

Parking de la salle des fêtes 9 rue du Chemin de Fer Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 62 80 93 ape.lilotzenfants@gmail.com

English : Marché de Noël de l’APE L’Ilot Z’Enfants

The APE l’Ilot Z’Enfants invites you to its first Christmas market. We’ll be delighted to meet you over mulled wine and filled fouées. You’ll be able to discover several exhibitors, as well as creations made by the school children.

L’événement Marché de Noël de l’APE L’Ilot Z’Enfants Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT 79