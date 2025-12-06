Marché de Noël de l’APE Salle polyvalente Loire les marais Route des flamands 17870 LOIRE LES MARAIS Charente Maritime Loire-les-Marais 6 et 7 décembre Prix de la journée

8€ la table 1m80

2€ la grille d’exposition

6€ le menu exposant

Installation dès 9h

L’APE de Loire les marais organise de nouveau son marché de Noël Venez retrouver l’ambiance chaleureuse de l’année dernière , les tartines raclette, l’odeur des bretzels et notre bonne humeur ✨

L’APE de Loire les marais (17870, à côté de Rochefort) organise de nouveau son marché de Noël (en intérieur)

️ Cette année il aura lieu le 6/7 décembre 2025

Environ 25 créateurs sur tout le we, rdv sur notre page insta pour découvrir les créateurs début décembre ✨

Venez retrouver l’ambiance chaleureuse de l’année dernière , les tartines raclette, l’odeur des bretzels et notre bonne humeur ✨

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T17:00:00.000+01:00

1

apelesptitsloirs17@gmail.com 0646044304

Salle polyvalente Loire les marais Route des flamands 17870 LOIRE LES MARAIS Charente Maritime Route des Flamands 17870 Loire Les Marais Loire-les-Marais 17870 Charente-Maritime