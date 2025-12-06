Marché de Noël de l’APE Villement Ecole Jean Moulin Ruelle-sur-Touvre

Marché de Noël de l’APE Villement

Ecole Jean Moulin 2000 route de Gond Pontouvre Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

L’Association des parents d’élèves de l’école primaire de Villement organise son marché de Noël, venez nombreux et nombreuses.

Ecole Jean Moulin 2000 route de Gond Pontouvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine ape.villement@gmail.com

English :

The Villement elementary school parents’ association is organizing its Christmas market, so come one, come all.

German :

Die Elternvereinigung der Grundschule von Villement organisiert ihren Weihnachtsmarkt. Kommen Sie zahlreich.

Italiano :

L’Associazione dei genitori della scuola elementare di Villement sta organizzando il suo mercatino di Natale, quindi venite tutti.

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Primaria Villement organiza su mercadillo navideño, así que venid todos.

