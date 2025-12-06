Marché de Noël de l’APE Villement Ecole Jean Moulin Ruelle-sur-Touvre
Marché de Noël de l’APE Villement Ecole Jean Moulin Ruelle-sur-Touvre samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de l’APE Villement
Ecole Jean Moulin 2000 route de Gond Pontouvre Ruelle-sur-Touvre Charente
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
L’Association des parents d’élèves de l’école primaire de Villement organise son marché de Noël, venez nombreux et nombreuses.
Ecole Jean Moulin 2000 route de Gond Pontouvre Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine ape.villement@gmail.com
English :
The Villement elementary school parents’ association is organizing its Christmas market, so come one, come all.
German :
Die Elternvereinigung der Grundschule von Villement organisiert ihren Weihnachtsmarkt. Kommen Sie zahlreich.
Italiano :
L’Associazione dei genitori della scuola elementare di Villement sta organizzando il suo mercatino di Natale, quindi venite tutti.
Espanol :
La Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Primaria Villement organiza su mercadillo navideño, así que venid todos.
