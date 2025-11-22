Marché de Noël de l’Aplo Labenne

Marché de Noël de l’Aplo

29 avenue de la plage Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 20:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’APLO organise son marché de noël le samedi 22 et dimanche 23 novembre ! Rendez-vous de 10h à 20h au 29 avenue de la plage pour pleins d’animations et des dégustations.

L’APLO organise son marché de noël le samedi 22 et dimanche 23 novembre !

Rendez-vous de 10h à 20h au 29 avenue de la plage pour

-des stands de créateurs

-la venue du père noël

-la hotte magique du père noël avec des cadeaux à gagner

-des chants de noël

-des gourmandises

-une dégustation de vin chaud .

29 avenue de la plage Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine aplo.labenne40@gmail.com

English : Marché de Noël de l’Aplo

APLO is organizing its Christmas market on Saturday November 22 and Sunday November 23! From 10 a.m. to 8 p.m. at 29 avenue de la plage, you’ll find plenty of entertainment and tastings.

German : Marché de Noël de l’Aplo

Die APLO organisiert ihren Weihnachtsmarkt am Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. November! Wir treffen uns von 10 bis 20 Uhr in der 29 avenue de la plage und bieten viele Animationen und Kostproben an.

Italiano :

Sabato 22 e domenica 23 novembre APLO organizza il suo mercatino di Natale! Venite dalle 10.00 alle 20.00 al 29 di avenue de la plage per assistere a tutte le animazioni e degustazioni.

Espanol : Marché de Noël de l’Aplo

La APLO celebra su mercado navideño el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre Acérquese de 10.00 a 20.00 h al número 29 de la avenue de la plage para disfrutar de numerosas animaciones y degustaciones.

