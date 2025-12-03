Marché de Noël de l’Aquanova America

50 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Venez profiter d’un moment convivial et festif lors de notre marché de Noël, installé dans l’établissement de l’Aquanova America. Une dizaine d’exposants locaux vous proposeront leurs plus belles créations et gourmandises avec un atelier maquillage et de dessin de Noël.Tout public

50 Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 9 71 00 88 00 contact@aquanova-america.fr

English :

Come and enjoy a convivial and festive moment at our Christmas market, set up in the Aquanova America facility. A dozen local exhibitors will be showcasing their finest creations and delicacies, along with a face-painting and Christmas drawing workshop.

L’événement Marché de Noël de l’Aquanova America Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES