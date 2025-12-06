Marché de Noël de L’Art et Création Pôle de créateurs (ancienne école) Daoulas
Marché de Noël de L’Art et Création Pôle de créateurs (ancienne école) Daoulas samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de L’Art et Création
Pôle de créateurs (ancienne école) 16 Rue de l’Église Daoulas Finistère
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
L’art et création organise son 16ème marché de Noël.
Venez retrouver une douzaine de créateurs dans l’ancienne école de Daoulas.
Buvette vin chaud petite restauration (soupe-pain-fromage).
Entrée libre ! .
Pôle de créateurs (ancienne école) 16 Rue de l’Église Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 6 63 32 77 31
