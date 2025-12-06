Marché de Noël de L’Art et Création Pôle de créateurs (ancienne école) Daoulas

Marché de Noël de L’Art et Création

Pôle de créateurs (ancienne école) 16 Rue de l’Église Daoulas Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

L’art et création organise son 16ème marché de Noël.

Venez retrouver une douzaine de créateurs dans l’ancienne école de Daoulas.

Buvette vin chaud petite restauration (soupe-pain-fromage).

Entrée libre ! .

+33 6 63 32 77 31

