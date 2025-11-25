Marché de Noël de l’Art’Elier

L'Art'Elier Saint-Auvent

20 décembre 2025

21 décembre 2025

2025-12-20

L’association l’Art’Elier organise son premier Marché de Noël autour d’une exposition de peintures avec un vernissage le samedi 20 décembre à 15h. Venez découvrir les oeuvres d’art de Mireille Noëlle Arfeuille et de Emmanuel Artur ainsi que de nombreux artisans et producteurs et plein d’autres surprises. .

