Marché de Noël de l’Art’Elier L’Art’Elier Saint-Auvent

L’Art’Elier 18 La Bellemenie Saint-Auvent Haute-Vienne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
L’association l’Art’Elier organise son premier Marché de Noël autour d’une exposition de peintures avec un vernissage le samedi 20 décembre à 15h. Venez découvrir les oeuvres d’art de Mireille Noëlle Arfeuille et de Emmanuel Artur ainsi que de nombreux artisans et producteurs et plein d’autres surprises. .
L’Art’Elier 18 La Bellemenie Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 88 08 lartelier87@gmail.com
