MARCHÉ DE NOËL DE L’ARTISANAT ET DES AUTEURS Espéraza
MARCHÉ DE NOËL DE L’ARTISANAT ET DES AUTEURS Espéraza dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL DE L’ARTISANAT ET DES AUTEURS
Espéraza Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
L’association Au Fil De L’Aude Des Mots propose son marché de Noël de l’artisanal et des Auteurs.
Rendez-vous de 10h à 18h au centre culturel.
A découvrir stands de créateurs, d’auteurs, de producteurs locaux …
.
Espéraza 11260 Aude Occitanie +33 6 81 31 27 67 au.fil.de.laude.des.mots11@gmail.com
English :
The Au Fil De L’Aude Des Mots association presents its Christmas market of crafts and authors.
Open from 10am to 6pm at the cultural center.
To discover: stands of creators, authors, local producers…
German :
Der Verein Au Fil De L’Aude Des Mots bietet seinen Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk und Autoren an.
Treffpunkt von 10 bis 18 Uhr im Kulturzentrum.
Zu entdecken gibt es: Stände von Kunsthandwerkern, Autoren, lokalen Produzenten …
Italiano :
L’associazione Au Fil De L’Aude Des Mots organizza il suo mercatino natalizio di artigianato e autori.
Dalle 10.00 alle 18.00 presso il centro culturale.
Bancarelle di designer, autori e produttori locali…
Espanol :
La asociación Au Fil De L’Aude Des Mots celebra su mercado navideño de artesanía y autores.
De 10h a 18h en el centro cultural.
Puestos de diseñadores, autores y productores locales…
L’événement MARCHÉ DE NOËL DE L’ARTISANAT ET DES AUTEURS Espéraza a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT