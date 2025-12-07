MARCHÉ DE NOËL DE L’ARTISANAT ET DES AUTEURS Espéraza

dimanche 7 décembre 2025.

Espéraza Aude

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

L’association Au Fil De L’Aude Des Mots propose son marché de Noël de l’artisanal et des Auteurs.

Rendez-vous de 10h à 18h au centre culturel.

A découvrir stands de créateurs, d’auteurs, de producteurs locaux …
Espéraza 11260 Aude Occitanie +33 6 81 31 27 67  au.fil.de.laude.des.mots11@gmail.com

English :

The Au Fil De L’Aude Des Mots association presents its Christmas market of crafts and authors.

Open from 10am to 6pm at the cultural center.

To discover: stands of creators, authors, local producers…

German :

Der Verein Au Fil De L’Aude Des Mots bietet seinen Weihnachtsmarkt für Kunsthandwerk und Autoren an.

Treffpunkt von 10 bis 18 Uhr im Kulturzentrum.

Zu entdecken gibt es: Stände von Kunsthandwerkern, Autoren, lokalen Produzenten …

Italiano :

L’associazione Au Fil De L’Aude Des Mots organizza il suo mercatino natalizio di artigianato e autori.

Dalle 10.00 alle 18.00 presso il centro culturale.

Bancarelle di designer, autori e produttori locali…

Espanol :

La asociación Au Fil De L’Aude Des Mots celebra su mercado navideño de artesanía y autores.

De 10h a 18h en el centro cultural.

Puestos de diseñadores, autores y productores locales…

