Marché de Noël de l’artisanat et des traditions Rouffach

Marché de Noël de l’artisanat et des traditions

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

Rouffach se transforme en village de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse. Une cinquantaine d’artisans vous proposeront décorations, idées cadeaux et gastronomie. De nombreuses animations rythmeront

ces 4 jours (spectacles de rue, Noël des Bergers, grimage, chorale) et les stands de petite restauration sauront ravir les plus gourmands.

Partage et convivialité sont les maîtres mots du Marché de Noël de Rouffach. Un artisanat et des animations de qualité seront proposés tout au long de ces deux week-end.

Depuis plus de 40 ans, le Marché de Noël est un moment privilégié favorisant les échanges entre les artisans et les visiteurs. A cette occasion, la place de la République se transforme en village de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse. Les artisans raviront petits et grands par la qualité de leur savoir-faire. Poteries, chantournages, arrangements décoratifs, bijoux, créations originales s’exposeront sous toutes leurs coutures. Chacun trouvera son bonheur parmi la cinquantaine d’exposants présents répartis tout au long du parcours de visite.

L'âme de Noël s'emparera de la cité Renaissance avec la chorale qui entonnera les classiques des fêtes de fin d'année.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

Rouffach is transformed into a Christmas village in a warm and festive atmosphere. Around fifty craftsmen and women will be on hand to offer decorations, gift ideas and gastronomy. Numerous events will punctuate

these 4 days (street shows, shepherds’ Christmas, grimacing, choir) and food stalls will delight even the most demanding gourmets.

German :

Rouffach verwandelt sich in ein Weihnachtsdorf mit einer festlichen und gemütlichen Atmosphäre. Rund 50 Kunsthandwerker bieten Ihnen Dekorationen, Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten an. Zahlreiche Veranstaltungen bestimmen den Rhythmus

(Straßentheater, Weihnachten der Schäfer, Grimage, Chor) und die Stände mit kleinen Speisen und Getränken werden auch die größten Feinschmecker begeistern.

Italiano :

Rouffach si trasforma in un villaggio natalizio, con un’atmosfera calda e festosa. Circa cinquanta artigiani saranno a disposizione per offrire decorazioni, idee regalo e cibo. Non mancherà l’intrattenimento

4 giorni di spettacoli (spettacoli di strada, pastori di Natale, face-painting, coro) e stand gastronomici per soddisfare anche i palati più esigenti.

Espanol :

Rouffach se transforma en un pueblo navideño, con un ambiente cálido y festivo. Unos cincuenta artesanos ofrecerán adornos, ideas para regalos y comida. Numerosas animaciones

4 días de animaciones (espectáculos callejeros, pastores… navideños, pintura de caras, coro) y puestos de comida para satisfacer los paladares más exigentes.

