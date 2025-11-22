Marché de noël de l’ASCSE Parc de l’Olivette Saulce-sur-Rhône

Marché de noël de l’ASCSE

Parc de l’Olivette Allée de la Poste Saulce-sur-Rhône Drôme

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Marché de Noël de l’ASCSE en partenariat avec la mairie

Parc de l’Olivette Allée de la Poste Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes association.scse@gmail.com

English :

ASCSE Christmas market in partnership with the town hall

German :

Weihnachtsmarkt der ASCSE in Partnerschaft mit dem Rathaus

Italiano :

Mercatino di Natale ASCSE in collaborazione con il Municipio

Espanol :

Mercado de Navidad ASCSE en colaboración con el Ayuntamiento

L’événement Marché de noël de l’ASCSE Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-10-31 par Montélimar Tourisme Agglomération