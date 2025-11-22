Marché de noël de l’ASCSE Parc de l’Olivette Saulce-sur-Rhône
Marché de noël de l’ASCSE Parc de l’Olivette Saulce-sur-Rhône samedi 22 novembre 2025.
Marché de noël de l’ASCSE
Parc de l’Olivette Allée de la Poste Saulce-sur-Rhône Drôme
Marché de Noël de l’ASCSE en partenariat avec la mairie
Parc de l’Olivette Allée de la Poste Saulce-sur-Rhône 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes association.scse@gmail.com
English :
ASCSE Christmas market in partnership with the town hall
German :
Weihnachtsmarkt der ASCSE in Partnerschaft mit dem Rathaus
Italiano :
Mercatino di Natale ASCSE in collaborazione con il Municipio
Espanol :
Mercado de Navidad ASCSE en colaboración con el Ayuntamiento
L’événement Marché de noël de l’ASCSE Saulce-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-10-31 par Montélimar Tourisme Agglomération