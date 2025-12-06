Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie

Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin

L’association Animations Saint Martin organise son marché de Noël au square Dossin et à l’église Saint Martin de Condé-sur-Noireau le samedi 6 décembre 2025.

Au programme

Marché des producteurs locaux, artisans et créateurs

Présence d’une crèche

Restauration sur place

Jeux surdimensionnés pour les familles

A partir de 14h00 présence du Père Noël devant son chalet

17h30 célébration religieuse

Entrée libre .

English : Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin

Christmas market organized by the Animations Saint Martin association

German : Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin

Weihnachtsmarkt des Vereins Animations Saint Martin

Italiano :

Mercatino di Natale a cura dell’associazione Animations Saint Martin

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación Animations Saint Martin

