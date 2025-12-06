Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie
Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin Squara Maurice Dossin Condé-en-Normandie samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin
Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin
L’association Animations Saint Martin organise son marché de Noël au square Dossin et à l’église Saint Martin de Condé-sur-Noireau le samedi 6 décembre 2025.
Au programme
Marché des producteurs locaux, artisans et créateurs
Présence d’une crèche
Restauration sur place
Jeux surdimensionnés pour les familles
A partir de 14h00 présence du Père Noël devant son chalet
17h30 célébration religieuse
Entrée libre .
Squara Maurice Dossin Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie animationssaintmartin@gmail.com
English : Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin
Christmas market organized by the Animations Saint Martin association
German : Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin
Weihnachtsmarkt des Vereins Animations Saint Martin
Italiano :
Mercatino di Natale a cura dell’associazione Animations Saint Martin
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la asociación Animations Saint Martin
L’événement Marché de Noël de l’association Animations Saint Martin Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2025-11-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie