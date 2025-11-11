Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de l’association BOUTABOU Ranton samedi 13 décembre 2025.

salle des fêtes Ranton Vienne

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Vente d’objets réalisés par l’association BOUTABOU
Vin chaud offert au pied du sapin   .

salle des fêtes Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 86 97 00 

