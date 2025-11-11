Marché de Noël de l’association BOUTABOU Ranton
Marché de Noël de l’association BOUTABOU Ranton samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de l’association BOUTABOU
salle des fêtes Ranton Vienne
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Vente d’objets réalisés par l’association BOUTABOU
Vin chaud offert au pied du sapin .
salle des fêtes Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 86 97 00
