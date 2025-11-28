Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves Lay-Saint-Christophe

Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves

Place de Steinach Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28

Pour la première fois, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Antony Hanry organise un marché de Noël le vendredi 28 novembre de 16h00 à 22h00, il se déroulera Place de Steinach.

Animations et surprises pour tous

Artisanat local

Activités pour enfants

Buvette et restauration

Visite du père Noël

Si vous souhaitez participer et exposer vos productions, contactez Adeline.

Pour tout renseignement Adeline au 06.75.56.57.73. ou par mail à ape.antony.hanry@gmail.comTout public

Place de Steinach Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 80 21

English :

For the first time, the Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Antony Hanry (Antony Hanry School Parents’ Association) is organizing a Christmas market on Friday November 28 from 4:00 pm to 10:00 pm, on Place de Steinach.

Entertainment and surprises for all:

Local crafts

Activities for children

Refreshments and snacks

Visit from Santa Claus

If you would like to take part and exhibit your products, please contact Adeline.

For further information: Adeline on 06.75.56.57.73. or by e-mail at ape.antony.hanry@gmail.com

German :

Zum ersten Mal organisiert die Elternvereinigung der Antony-Hanry-Schule am Freitag, dem 28. November, von 16.00 bis 22.00 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf der Place de Steinach.

Animationen und Überraschungen für alle

Lokales Kunsthandwerk

Aktivitäten für Kinder

Getränke und Speisen

Besuch des Weihnachtsmanns

Wenn Sie teilnehmen und Ihre Produktionen ausstellen möchten, wenden Sie sich bitte an Adeline.

Für weitere Informationen: Adeline unter 06.75.56.57.73. oder per E-Mail an ape.antony.hanry@gmail.com

Italiano :

Per la prima volta, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Antony Hanry (Associazione dei genitori della scuola Antony Hanry) organizza un mercatino di Natale venerdì 28 novembre, dalle 16.00 alle 22.00, in Place de Steinach.

Ci saranno animazioni e sorprese per tutti:

Artigianato locale

Attività per bambini

Rinfreschi e spuntini

Visita di Babbo Natale

Se desiderate partecipare ed esporre i vostri lavori, contattate Adeline.

Per ulteriori informazioni: Adeline allo 06.75.56.57.73. o via e-mail a ape.antony.hanry@gmail.com

Espanol :

Por primera vez, la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Antony Hanry organiza un mercado navideño el viernes 28 de noviembre, de 16.00 a 22.00 horas, en la plaza de Steinach.

Habrá animaciones y sorpresas para todos:

Artesanía local

Actividades para niños

Refrescos y aperitivos

Visita de Papá Noel

Si desea participar y exponer su trabajo, póngase en contacto con Adeline.

Para más información Adeline en el 06.75.56.57.73. o por correo electrónico en ape.antony.hanry@gmail.com

