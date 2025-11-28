Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves Lay-Saint-Christophe
Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves Lay-Saint-Christophe vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves
Place de Steinach Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Pour la première fois, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Antony Hanry organise un marché de Noël le vendredi 28 novembre de 16h00 à 22h00, il se déroulera Place de Steinach.
Animations et surprises pour tous
Artisanat local
Activités pour enfants
Buvette et restauration
Visite du père Noël
Si vous souhaitez participer et exposer vos productions, contactez Adeline.
Pour tout renseignement Adeline au 06.75.56.57.73. ou par mail à ape.antony.hanry@gmail.comTout public
0 .
Place de Steinach Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 22 80 21
English :
For the first time, the Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Antony Hanry (Antony Hanry School Parents’ Association) is organizing a Christmas market on Friday November 28 from 4:00 pm to 10:00 pm, on Place de Steinach.
Entertainment and surprises for all:
Local crafts
Activities for children
Refreshments and snacks
Visit from Santa Claus
If you would like to take part and exhibit your products, please contact Adeline.
For further information: Adeline on 06.75.56.57.73. or by e-mail at ape.antony.hanry@gmail.com
German :
Zum ersten Mal organisiert die Elternvereinigung der Antony-Hanry-Schule am Freitag, dem 28. November, von 16.00 bis 22.00 Uhr einen Weihnachtsmarkt auf der Place de Steinach.
Animationen und Überraschungen für alle
Lokales Kunsthandwerk
Aktivitäten für Kinder
Getränke und Speisen
Besuch des Weihnachtsmanns
Wenn Sie teilnehmen und Ihre Produktionen ausstellen möchten, wenden Sie sich bitte an Adeline.
Für weitere Informationen: Adeline unter 06.75.56.57.73. oder per E-Mail an ape.antony.hanry@gmail.com
Italiano :
Per la prima volta, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Antony Hanry (Associazione dei genitori della scuola Antony Hanry) organizza un mercatino di Natale venerdì 28 novembre, dalle 16.00 alle 22.00, in Place de Steinach.
Ci saranno animazioni e sorprese per tutti:
Artigianato locale
Attività per bambini
Rinfreschi e spuntini
Visita di Babbo Natale
Se desiderate partecipare ed esporre i vostri lavori, contattate Adeline.
Per ulteriori informazioni: Adeline allo 06.75.56.57.73. o via e-mail a ape.antony.hanry@gmail.com
Espanol :
Por primera vez, la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Antony Hanry organiza un mercado navideño el viernes 28 de noviembre, de 16.00 a 22.00 horas, en la plaza de Steinach.
Habrá animaciones y sorpresas para todos:
Artesanía local
Actividades para niños
Refrescos y aperitivos
Visita de Papá Noel
Si desea participar y exponer su trabajo, póngase en contacto con Adeline.
Para más información Adeline en el 06.75.56.57.73. o por correo electrónico en ape.antony.hanry@gmail.com
L’événement Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2025-11-19 par TOURISME BASSIN de POMPEY