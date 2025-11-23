Marché de Noël de l’association Nord May’âges Salle polyvalente Javron-les-Chapelles

Marché de Noël de l’association Nord May’âges

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Marché de Noël de l’association Nord May’âges à Javron-les-Chapelles

Organisé par L’ehpad Marie Fanneau de la Horie et l’association Nordmay’âges. Boissons et gâteaux. .

Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire lmenager@ehpadjavron.fr

English :

Nord May’âges Christmas market in Javron-les-Chapelles

German :

Weihnachtsmarkt des Vereins Nord May’âges in Javron-les-Chapelles

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Nord May’âges a Javron-les-Chapelles

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la asociación Nord May’âges en Javron-les-Chapelles

