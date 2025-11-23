Marché de Noël de l’association Nord May’âges Salle polyvalente Javron-les-Chapelles
Marché de Noël de l’association Nord May’âges Salle polyvalente Javron-les-Chapelles dimanche 23 novembre 2025.
Organisé par L’ehpad Marie Fanneau de la Horie et l’association Nordmay’âges. Boissons et gâteaux. .
Salle polyvalente Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire lmenager@ehpadjavron.fr
English :
Nord May’âges Christmas market in Javron-les-Chapelles
German :
Weihnachtsmarkt des Vereins Nord May’âges in Javron-les-Chapelles
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione Nord May’âges a Javron-les-Chapelles
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la asociación Nord May’âges en Javron-les-Chapelles
