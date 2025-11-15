Marché de Noël de l’Association Plénitude 33 Pôle Culturel Martillac

samedi 15 novembre 2025.

Marché de Noël de l’Association Plénitude 33

Pôle Culturel 1 Place Marcel Vayssière Martillac Gironde

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Venez profiter du Marché de Noël de l’Association Plénitude 33 !

Rendez-vous dans le centre bourg de Martillac, au Pôle Culturel.

Bijoux, bières, calendriers de l’avent, gourmandises, coffrets cadeaux, parfums, savons, et bien plus encore ! .

Pôle Culturel 1 Place Marcel Vayssière Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 80 94 35 contact@plenitude33.fr

