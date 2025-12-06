Marché de Noël de l’association Quiétude LOURDES Lourdes
Marché de Noël de l’association Quiétude LOURDES Lourdes samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de l’association Quiétude
LOURDES 5 Chemin de Labastide Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël de l’association Quiétude
Nombreux artisans locaux, restauration sur place, vente de crêpes et tombola.
À partir de 14 h 30 séances photos avec le Père Noël.
Animation musicale avec la chorale Au son des m’élodie.
Renseignements au 05 62 42 40 17
.
LOURDES 5 Chemin de Labastide Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 40 17
English :
Quiétude Association Christmas Market
Many local craftsmen, on-site catering, pancake sales and tombola.
From 2:30 p.m.: photo sessions with Santa Claus.
Musical entertainment with the Au son des m?élodie choir.
Information: 05 62 42 40 17
L’événement Marché de Noël de l’association Quiétude Lourdes a été mis à jour le 2025-12-01 par OT de Lourdes|CDT65