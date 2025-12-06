Marché de Noël de l’association Quiétude LOURDES Lourdes

Marché de Noël de l’association Quiétude

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

2025-12-06

Marché de Noël de l’association Quiétude

Nombreux artisans locaux, restauration sur place, vente de crêpes et tombola.

À partir de 14 h 30 séances photos avec le Père Noël.

Animation musicale avec la chorale Au son des m’élodie.

Renseignements au 05 62 42 40 17

LOURDES 5 Chemin de Labastide Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 40 17

English :

Quiétude Association Christmas Market

Many local craftsmen, on-site catering, pancake sales and tombola.

From 2:30 p.m.: photo sessions with Santa Claus.

Musical entertainment with the Au son des m?élodie choir.

Information: 05 62 42 40 17

