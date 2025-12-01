Marché de Noël de l’Association Une Patte vers l’Avenir Centre International de Séjour Reims
Centre International de Séjour 21 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Entrée libre
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-14
Tout public
L’association de protection animale, Une Patte vers l’avenir, organise son marché de Noël, dimanche 14 décembre de 11h00 à 18h30, au Centre International de Séjour à Reims (21 chaussée Bocquaine).
Présence d’exposants et créateurs de la région qui proposeront leurs produits à la vente.
Stand de goodies sur la thématique des chiens et des chats pour des idées cadeaux pour la fin d’année.
Animations pour enfants et restauration sur place.
Centre International de Séjour 21 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est unepatteverslavenir@gmail.com
