Marché de Noël de l’Association Une Patte vers l’Avenir Centre International de Séjour Reims

Marché de Noël de l’Association Une Patte vers l’Avenir

Centre International de Séjour 21 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

L’association de protection animale, Une Patte vers l’avenir, organise son marché de Noël, dimanche 14 décembre de 11h00 à 18h30, au Centre International de Séjour à Reims (21 chaussée Bocquaine).

Présence d’exposants et créateurs de la région qui proposeront leurs produits à la vente.

Stand de goodies sur la thématique des chiens et des chats pour des idées cadeaux pour la fin d’année.

Animations pour enfants et restauration sur place.

Entrée libre. .

Centre International de Séjour 21 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est unepatteverslavenir@gmail.com

English : Marché de Noël de l’Association Une Patte vers l’Avenir

L’événement Marché de Noël de l’Association Une Patte vers l’Avenir Reims a été mis à jour le 2025-12-09 par ADT de la Marne