Marché de Noël de l’Atelier Espace Dedon Toul

Marché de Noël de l’Atelier

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Le marché de Noël de l’Atelier

Plus de 30 artisans Lorrains vous proposent leurs créations !

Vous avez envie d’offrir des cadeaux uniques & qui ont du sens pour Noël, et si vous aussi vous pensez que faire travailler les adultes c’est mieux que faire les enfants, alors vous êtes au bon endroit !

Venez profiter d’un lieu chaleureux et convivial pour faire vos emplettes de Noël avec une super playlist à faire danser Mamie.

En plus, on mange bien et on boit bien !

Plus d’infosTout public

Espace Dedon 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The Atelier Christmas market

More than 30 Lorraine artisans present their creations!

If you’re looking for unique & meaningful gifts for Christmas, and if you think that making adults work is better than making children work, then you’ve come to the right place!

Come and enjoy a warm and friendly place to do your Christmas shopping, with a great playlist to make Grandma dance.

What’s more, we eat well and drink well!

More info

German :

Der Weihnachtsmarkt des Ateliers

Mehr als 30 lothringische Kunsthandwerker bieten Ihnen ihre Kreationen an!

Wenn Sie Lust haben, einzigartige & sinnvolle Geschenke zu Weihnachten zu machen, und wenn Sie auch der Meinung sind, dass es besser ist, Erwachsene arbeiten zu lassen, als Kinder, dann sind Sie hier genau richtig!

Kommen Sie und genießen Sie einen warmen und gemütlichen Ort, an dem Sie Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen und dabei eine tolle Playlist hören, die Oma zum Tanzen bringt.

Außerdem wird hier gut gegessen und getrunken!

Weitere Informationen

Italiano :

Il mercatino di Natale dell’Atelier

Più di 30 artigiani della Lorena presenteranno le loro creazioni!

Se a Natale volete fare regali unici e significativi e se pensate che far lavorare gli adulti sia meglio che far lavorare i bambini, siete nel posto giusto!

Venite a godervi un luogo caldo e accogliente per fare i vostri acquisti natalizi, con una grande playlist che farà ballare la nonna.

Inoltre, mangiamo bene e beviamo bene!

Per saperne di più

Espanol :

Mercado de Navidad del Atelier

Más de 30 artesanos de Lorena expondrán sus creaciones

Si quiere hacer regalos únicos y significativos en Navidad, y si piensa que hacer trabajar a los adultos es mejor que hacer trabajar a los niños, ¡está en el lugar adecuado!

Venga y disfrute de un lugar cálido y acogedor para hacer sus compras navideñas, con una gran lista de reproducción que hará bailar a la abuela.

Además, ¡comemos y bebemos bien!

Más información en

