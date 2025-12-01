Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle Scherwiller
Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle Scherwiller dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle
1 route du Sel Scherwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël artisanal au cœur de la forêt dans un cadre féérique. Vin chaud et petite restauration sur place.
Venez vivre la magie de Noël à l'Auberge ! Découvrez notre marché festif avec artisans, douceurs gourmandes et ambiance chaleureuse au cœur de la forêt.
1 route du Sel Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 04 aurelia.grall@gmail.com
English :
Christmas craft market in the heart of the forest in a magical setting. Mulled wine and snacks on site.
German :
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt im Herzen des Waldes in einer märchenhaften Umgebung. Glühwein und kleine Snacks vor Ort.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato natalizio nel cuore della foresta in un ambiente magico. Vin brulé e spuntini in loco.
Espanol :
Mercado navideño de artesanía en el corazón del bosque, en un entorno mágico. Vino caliente y aperitivos in situ.
