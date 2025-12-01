Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle Scherwiller

Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle Scherwiller dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle

1 route du Sel Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël artisanal au cœur de la forêt dans un cadre féérique. Vin chaud et petite restauration sur place.

Venez vivre la magie de Noël à l’Auberge ! Découvrez notre marché festif avec artisans, douceurs gourmandes et ambiance chaleureuse au cœur de la forêt. 0 .

1 route du Sel Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 06 04 aurelia.grall@gmail.com

English :

Christmas craft market in the heart of the forest in a magical setting. Mulled wine and snacks on site.

German :

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt im Herzen des Waldes in einer märchenhaften Umgebung. Glühwein und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato natalizio nel cuore della foresta in un ambiente magico. Vin brulé e spuntini in loco.

Espanol :

Mercado navideño de artesanía en el corazón del bosque, en un entorno mágico. Vino caliente y aperitivos in situ.

L’événement Marché de Noël de l’Auberge de la Hühnelmühle Scherwiller a été mis à jour le 2025-09-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme