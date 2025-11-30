Marché de Noël de Lauzès Lauzès
Le Bourg Lauzès Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Noël approche, venez découvrir les trésors et gourmandises de Noël à Lauzès
Noël approche, venez découvrir les trésors et gourmandises de Noël à Lauzès. L’association Les amis de la Bibliauzès vous propose de se retrouver dans un cadre familial et festif, pour préparer les fêtes. .
Le Bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 81 59 42 67
English :
Christmas is coming, come and discover the treasures and delicacies of Christmas in Lauzès
German :
Weihnachten steht vor der Tür, entdecken Sie die Schätze und Leckereien der Weihnachtszeit in Lauzès
Italiano :
Il Natale è alle porte, venite a scoprire i tesori e le prelibatezze del Natale a Lauzès
Espanol :
Se acerca la Navidad, venga a descubrir los tesoros y manjares de la Navidad en Lauzès
