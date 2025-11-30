Marché de Noël de Lauzès Lauzès

Marché de Noël de Lauzès Lauzès dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël de Lauzès

Le Bourg Lauzès Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Noël approche, venez découvrir les trésors et gourmandises de Noël à Lauzès

Noël approche, venez découvrir les trésors et gourmandises de Noël à Lauzès. L’association Les amis de la Bibliauzès vous propose de se retrouver dans un cadre familial et festif, pour préparer les fêtes. .

Le Bourg Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 81 59 42 67

English :

Christmas is coming, come and discover the treasures and delicacies of Christmas in Lauzès

German :

Weihnachten steht vor der Tür, entdecken Sie die Schätze und Leckereien der Weihnachtszeit in Lauzès

Italiano :

Il Natale è alle porte, venite a scoprire i tesori e le prelibatezze del Natale a Lauzès

Espanol :

Se acerca la Navidad, venga a descubrir los tesoros y manjares de la Navidad en Lauzès

L’événement Marché de Noël de Lauzès Lauzès a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Labastide-Murat