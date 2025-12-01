Marché de Noël de Laval Laval
Marché de Noël de Laval Laval mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël de Laval
Square de Boston Laval Mayenne
Début : 2025-12-10 11:00:00
fin : 2025-12-14 20:00:00
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël
Retrouvez l’ambiance du célèbre Marché de Noël de Laval avec ses 50 chalets, chaleureusement décorés et installés en bord de rivière au Square de Boston. Une grande variété de produits gourmands à déguster sur place ou à emporter, de l’artisanat, des objets de créateurs, des idées cadeaux… et une cabine photo pour emporter un souvenir (gratuit) !
INFOS PRATIQUES
Lieu Square de Boston LAVAL Entrée libre
Dates du mercredi 10 au dimanche 14 décembre
Horaires mercredi 10 et jeudi 11 11h 20h vendredi 12 et samedi 13 11h 23h dimanche 14 10h 20h .
Square de Boston Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 46 46
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
