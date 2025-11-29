Marché de noël de l’Avent

Raedersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Stands produits de Noël, ateliers créatifs pour enfants, chorale de Noël, passage du St Nicolas et Père Noël, buvette et petite restauration

Une trentaine d’exposants présentent des produits de noël (décoration, artisanat, idée cadeaux, gastronomie).

Passage de Saint Nicolas le samedi de 16h à 18h et du Père Noël le dimanche de 15h à 17h.

Chorale de noël dimanche 03/12 à 14h45 et à 17h00

Ateliers de loisirs créatifs jeux géants pour petits et grands.

Déjeuner et spectacle de noël le dimanche midi sur réservation (www.raedersheim.fr) avec le conte de Noël Gretala et la déesse Wormsa présenté par la Compagnie Zélée.

Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Raedersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 11 37

English :

Stalls selling Christmas products, creative workshops for children, Christmas choir, St Nicholas and Santa Claus, refreshments and snacks

German :

Stände mit weihnachtlichen Produkten, kreative Workshops für Kinder, Weihnachtschor, Nikolaus und Weihnachtsmann, Getränke und kleine Speisen

Italiano :

Bancarelle di prodotti natalizi, laboratori creativi per bambini, coro di Natale, San Nicola e Babbo Natale, rinfreschi e merende

Espanol :

Puestos de venta de productos navideños, talleres creativos para niños, coro navideño, San Nicolás y Papá Noel, refrescos y aperitivos

L’événement Marché de noël de l’Avent Raedersheim a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller