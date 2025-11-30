Marché de Noël de Lavoûte-Chilhac Lavoûte-Chilhac
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Traditionnel Marché de Noël sur la place des Anciens Moulins: de nombreux exposants attendus, produits artisanaux, cadeaux de Noël pour toutes les bourses.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 45 67 commune-de-lavoute-chilhac@orange.fr
English :
Traditional Christmas Market on Place des Anciens Moulins: many exhibitors expected, craft products, Christmas gifts for all budgets.
German :
Traditioneller Weihnachtsmarkt auf dem Place des Anciens Moulins: Zahlreiche Aussteller werden erwartet, die handwerkliche Produkte und Weihnachtsgeschenke für jeden Geldbeutel anbieten.
Italiano :
Tradizionale mercatino di Natale in Place des Anciens Moulins: attesi numerosi espositori, prodotti artigianali, regali di Natale per tutte le tasche.
Espanol :
Tradicional Mercado de Navidad en la Place des Anciens Moulins: se esperan numerosos expositores, productos artesanales, regalos navideños para todos los bolsillos.
