Marché de Noël de Layrac Esplanade Charles de Gaule-Avenue Badie Layrac

Marché de Noël de Layrac

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Layrac organise son traditionnel marché de Noël, un divertissement à vivre en famille avant les fêtes !

Layrac organise son traditionnel marché de Noël, un divertissement à vivre en famille avant les fêtes ! Retrouvez le Père Noël dans son beau traîneau, en compagnie des mascottes, appréciez l’animation musicale, dégustez vin et marrons chauds… au cœur du village une distribution de bonnets de Noël et plein d’autres animations de rue.

Le Marché de Noël de Layrac, le plus ancien du Lot-et-Garonne, réunit près de 80 exposants artisanat d’art, décoration, bijoux, accessoires de mode, idées cadeaux variées, spécialités et produits régionaux et gourmandises en tout genre. .

English : Marché de Noël de Layrac

Layrac organizes its traditional Christmas market, an entertainment to be enjoyed with the family before the holidays!

German : Marché de Noël de Layrac

Layrac veranstaltet seinen traditionellen Weihnachtsmarkt, ein Spaß für die ganze Familie vor den Feiertagen!

Italiano :

Layrac organizza il suo tradizionale mercatino di Natale, un evento divertente per tutta la famiglia prima delle feste!

Espanol : Marché de Noël de Layrac

Layrac organiza su tradicional mercado navideño, un evento divertido para toda la familia antes de las vacaciones

