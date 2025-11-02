Marché de Noël de l’Éco Domaine Éco Domaine La fontaine Pornic
Marché de Noël de l’Éco Domaine
Éco Domaine La fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël de l’Éco-Domaine de La Fontaine dans une ambiance chaleureuse et festive !
Venez rejoindre l’Atelier des Lutins Créatifs et Rêveurs. C’est l’endroit idéal pour s’amuser grâce à un programme féerique histoires contées, ateliers de bricolage de Noël, jeux de société et moments de rêve partagés.
Ce service ludique fait aussi office de garderie pour les enfants pendant votre visite du marché ! .
Éco Domaine La fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
English :
La Fontaine Eco-Domaine Christmas Market in a warm and festive atmosphere!
German :
Weihnachtsmarkt der Öko-Domäne La Fontaine in einer warmen und festlichen Atmosphäre!
Italiano :
Mercatino di Natale all’Éco-Domaine de La Fontaine in un’atmosfera calda e festosa!
Espanol :
Mercado de Navidad en el Éco-Domaine de La Fontaine en un ambiente cálido y festivo
