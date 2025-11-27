Marché de Noël de l’école d’art EESAB-site de Rennes Rennes Mercredi 10 décembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Venez faire vos cadeaux et achats de fin d’année en encourageant de jeunes étudiant·es en école d’art !

Les étudiant·es descendent de leurs ateliers, iels présentent leurs travaux, leurs à-côtés et les empaquètent avec soin. Pas de doute, le marché de Noël est de retour à l’EESAB-site de Rennes. Venez faire vos cadeaux et achats de fin d’année en encourageant de jeunes étudiant·es en école d’art !

Et en plus : animation musicale par l’association de djing de l’école, pauses impromptues proposées par la fanfare, …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T19:00:00.000+01:00

1



EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine