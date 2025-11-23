Marché de Noël de l’école des Castors Bagnac-sur-Célé
Marché de Noël de l’école des Castors Bagnac-sur-Célé dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël de l’école des Castors
Ecole élémentaire publique Les Castors Bagnac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves
Marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves. De nombreux exposants proposent des créations artisanales, des décorations de Noël et des snoods faits main. Une buvette ainsi qu’une vente de gâteaux sont prévues. Des mini-séances photos sont proposées pour immortaliser ce moment festif et familial. .
Ecole élémentaire publique Les Castors Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 7 70 12 32 68 lainetfan@gmail.com
English :
Christmas market organized by the parents’ association
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Elternvereinigung
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’associazione dei genitori
Espanol :
Mercado navideño organizado por la asociación de padres
L’événement Marché de Noël de l’école des Castors Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Figeac