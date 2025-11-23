Marché de Noël de l’école des Castors

Ecole élémentaire publique Les Castors Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves

Marché de Noël organisé par l’association des parents d’élèves. De nombreux exposants proposent des créations artisanales, des décorations de Noël et des snoods faits main. Une buvette ainsi qu’une vente de gâteaux sont prévues. Des mini-séances photos sont proposées pour immortaliser ce moment festif et familial. .

Ecole élémentaire publique Les Castors Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 7 70 12 32 68 lainetfan@gmail.com

English :

Christmas market organized by the parents’ association

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Elternvereinigung

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’associazione dei genitori

Espanol :

Mercado navideño organizado por la asociación de padres

L’événement Marché de Noël de l’école des Castors Bagnac-sur-Célé a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Figeac