Marché de Noël de l’école des Crevettes bleues

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Nombreux stands pour des idées cadeaux, une tombola, une buvette, des crêpes et plusieurs animations musicales. Organisé par l’Amicale laïque de l’école des Crevettes bleues. Arrivée du Père Noël à 16h30.

Inscriptions pour les exposants amicalelaique.cb@gmail.com ou 06 71 76 17 90 .

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 71 76 17 90

L’événement Marché de Noël de l’école des Crevettes bleues La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon