Marché de Noël de l’école des Crevettes bleues La Trinité-sur-Mer

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Nombreux stands pour des idées cadeaux, une tombola, une buvette, des crêpes et plusieurs animations musicales. Organisé par l’Amicale laïque de l’école des Crevettes bleues. Arrivée du Père Noël à 16h30.
Inscriptions pour les exposants amicalelaique.cb@gmail.com ou 06 71 76 17 90 .
Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 6 71 76 17 90
