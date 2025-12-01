Marché de Noël de l’Ecole des Sorbiers Chabris

Marché de Noël de l'Ecole des Sorbiers

Marché de Noël de l’Ecole des Sorbiers Chabris samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël de l’Ecole des Sorbiers

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :
2025-12-13

Marché de Noël de l’Ecole des Sorbiers
Vente de gâteaux, décorations de Noël, petits bijoux, préparations gourmandes réalisés par les élèves. Sur la Place du Marché de Chabris de 8h à 12h.   .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 04 82 

English :

Sorbiers School Christmas Market

L’événement Marché de Noël de l’Ecole des Sorbiers Chabris a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Chabris Pays de Bazelle