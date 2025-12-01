Marché de Noël de l’Ecole des Sorbiers Chabris
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13 08:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Vente de gâteaux, décorations de Noël, petits bijoux, préparations gourmandes réalisés par les élèves. Sur la Place du Marché de Chabris de 8h à 12h. .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 04 82
English :
Sorbiers School Christmas Market
