Marché de Noël de l’école Poulaines

Marché de Noël de l’école de Poulaines
A partir de 10h à la salle des fêtes, vente d’objets fabriqués par les enfants, chant des enfants, fanfare et à 12h arrivée du Père Noël. Maquillage de Noël proposé par l’APE, pêche aux canards. Espace restauration avec vin chaud et crêpes. .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 93 14
Poulaines School Christmas Market
