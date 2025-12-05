Marché de Noël de l’école privée Grains de Soleil à Montfaucon-Montigné Rue Saint-Sauveur Sèvremoine

Marché de Noël de l’école privée Grains de Soleil à Montfaucon-Montigné

Rue Saint-Sauveur Montfaucon-Montigné Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05 22:00:00

2025-12-05

Noël s’installe à Montfaucon-Montigné avec son traditionnel marché et ses animations.

Marché de Noël de l’école privée GRAINS de SOLEIL.

Présence d’artisans locaux ainsi que celle du Père Noël !

Lecture de contes, maquillage, jeux…

Tombola avec plusieurs lots à gagner !

Buvette et Restauration sur place.

Les bénéfices financeront les différents projets de l’école GRAINS de SOLEIL. .

English :

Christmas comes to Montfaucon-Montigné with its traditional market and entertainment.

German :

Weihnachten hält Einzug in Montfaucon-Montigné mit seinem traditionellen Markt und seinen Animationen.

Italiano :

Il Natale arriva a Montfaucon-Montigné con il suo tradizionale mercatino e l’animazione.

Espanol :

La Navidad llega a Montfaucon-Montigné con su tradicional mercado y sus animaciones.

