Marché de Noël de l’école privée Grains de Soleil à Montfaucon-Montigné Rue Saint-Sauveur Sèvremoine

Marché de Noël de l’école privée Grains de Soleil à Montfaucon-Montigné
Rue Saint-Sauveur Montfaucon-Montigné Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2025-12-05 18:00:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Noël s’installe à Montfaucon-Montigné avec son traditionnel marché et ses animations.
Marché de Noël de l’école privée GRAINS de SOLEIL.
Présence d’artisans locaux ainsi que celle du Père Noël !
Lecture de contes, maquillage, jeux…
Tombola avec plusieurs lots à gagner !
Buvette et Restauration sur place.
Les bénéfices financeront les différents projets de l’école GRAINS de SOLEIL. .
Rue Saint-Sauveur Montfaucon-Montigné Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 86 51 56 11 gds.apel@gmail.com
English :
Christmas comes to Montfaucon-Montigné with its traditional market and entertainment.
German :
Weihnachten hält Einzug in Montfaucon-Montigné mit seinem traditionellen Markt und seinen Animationen.
Italiano :
Il Natale arriva a Montfaucon-Montigné con il suo tradizionale mercatino e l’animazione.
Espanol :
La Navidad llega a Montfaucon-Montigné con su tradicional mercado y sus animaciones.
L’événement Marché de Noël de l’école privée Grains de Soleil à Montfaucon-Montigné Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-17 par Pôle Tourisme ôsezMauges