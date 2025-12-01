Marché de Noël de l’école publique Françoise Dolto à Villedieu la Blouère Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges

Marché de Noël de l’école publique Françoise Dolto à Villedieu la Blouère

Villedieu-la-Blouère 4 rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Entrez dans la féérie de Noël avec le marché à Villedieu la Blouère.

6° marché de Noël associatif de Villedieu la Blouère organisé par l’association BATO.

Rejoignez nous place de la mairie, à partir de 14H30.

Nombreux exposants, associations et créateurs locaux. Concerts, divertissements pour petits et grands.

Bar et restauration sur place.

Feu d’artifice à 20H30. .

English :

Enter the magical world of Christmas with the market in Villedieu la Blouère.

