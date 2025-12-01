Marché de Noël de l’école publique Françoise Dolto à Villedieu la Blouère Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges
Marché de Noël de l’école publique Françoise Dolto à Villedieu la Blouère Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de l’école publique Françoise Dolto à Villedieu la Blouère
Villedieu-la-Blouère 4 rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Entrez dans la féérie de Noël avec le marché à Villedieu la Blouère.
6° marché de Noël associatif de Villedieu la Blouère organisé par l’association BATO.
Rejoignez nous place de la mairie, à partir de 14H30.
Nombreux exposants, associations et créateurs locaux. Concerts, divertissements pour petits et grands.
Bar et restauration sur place.
Feu d’artifice à 20H30. .
Villedieu-la-Blouère 4 rue d’Anjou Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire batovilledieu@gmail.com
English :
Enter the magical world of Christmas with the market in Villedieu la Blouère.
L’événement Marché de Noël de l’école publique Françoise Dolto à Villedieu la Blouère Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-11-28 par Pôle Tourisme ôsezMauges