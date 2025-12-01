Marché de Noël de l’École Saint Bénigne Salle des fêtes Arc-et-Senans

Marché de Noël de l’École Saint Bénigne

Salle des fêtes 28 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Venez nombreux profiter du marché de Noël de l’Ecole Saint Bénigne !

Vous trouverez de belles idées pour vos cadeaux de fin d’année pour vous faire plaisir tout simplement!

Restauration et buvette sur place (morbiflette). Tombola de Noël avec de nombreux lots à gagner, tirée à 14h. .

+33 6 08 98 93 44

