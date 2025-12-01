Marché de Noël de l’École Saint Bénigne Salle des fêtes Arc-et-Senans
Marché de Noël de l’École Saint Bénigne Salle des fêtes Arc-et-Senans dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël de l’École Saint Bénigne
Salle des fêtes 28 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Venez nombreux profiter du marché de Noël de l’Ecole Saint Bénigne !
Vous trouverez de belles idées pour vos cadeaux de fin d’année pour vous faire plaisir tout simplement!
Restauration et buvette sur place (morbiflette). Tombola de Noël avec de nombreux lots à gagner, tirée à 14h. .
Salle des fêtes 28 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 98 93 44
English : Marché de Noël de l’École Saint Bénigne
German : Marché de Noël de l’École Saint Bénigne
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de l’École Saint Bénigne Arc-et-Senans a été mis à jour le 2025-11-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)