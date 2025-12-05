Marché de Noël de l’école Saint-Joseph La Grenette Moirans-en-Montagne
La Grenette 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne Jura
Gratuit
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Marché de Noël le 5 décembre à partir de 16h30 sur la place de la mairie de Moirans-en-Montagne.
Spectacle, buvette, gourmandises, créations originales et petite restauration. Mise en lumière et animation de la ville de Moirans. .
La Grenette 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 30 32 ecolestjosephmoirans@wanadoo.fr
