Marché de Noël de l’école Saint-Joseph La Grenette Moirans-en-Montagne

Marché de Noël le 5 décembre à partir de 16h30 sur la place de la mairie de Moirans-en-Montagne.

Spectacle, buvette, gourmandises, créations originales et petite restauration. Mise en lumière et animation de la ville de Moirans. .

La Grenette 2 place Robert Monnier Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 30 32 ecolestjosephmoirans@wanadoo.fr

