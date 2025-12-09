Marché de Noël de l’école Foyer communal Saint-Loup-sur-Semouse

Marché de Noël de l’école

Foyer communal 3 Rue de l'Abattoir Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Organisé par les P’tits Loups du centre.

Laissez-vous tenter par de délicieuses crêpes, et d’autres gourmandises ainsi que des boissons chaudes pour réchauffer les cœurs.

Découvrez aussi les décorations créées par les enfants et flânez parmi les stands des parents artisans.

Spectacle des enfants à 16h. .

