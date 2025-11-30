Marché de Noël de l’école Saint Michel Ciboure
Marché de Noël de l’école Saint Michel
2025-11-30
Plongez-vous dans la magie de Noël grâce aux décoration de Noël, création artisanales et gourmandises de Noël fabriquées par les familles de l’école Saint Michel pour financer les voyages scolaires. Vous trouverez le stand de l’école au marché dominical. .
Place Camille Jullian Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 54 56
