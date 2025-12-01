Marché de Noël de l’école St Joseph Salle Jean-Yves Plaisance Pontchâteau

Marché de Noël de l’école St Joseph

Salle Jean-Yves Plaisance 1 Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’APEL de l’école St Joseph vous donne rendez-vous pour son troisième marché de Noël.

Créateurs, artisans et producteurs locaux seront présents pour proposer des idées cadeaux, décorations, gourmandises et produits faits main.

Au programme nombreux exposants, présence du Père Noël, boissons chaudes, gâteaux et sucreries, petite restauration sur place pour le midi.

Les bénéfices seront reversés à l’APEL afin de soutenir des projets scolaires.

Entrée libre et gratuite pour les visiteurs.

Renseignements

apel.stjo.pontchateau@orange.fr .

Salle Jean-Yves Plaisance 1 Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

L’événement Marché de Noël de l’école St Joseph Pontchâteau a été mis à jour le 2025-12-05 par ADT44