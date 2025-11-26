Marché de Noël de l’EHPAD Automne en Aspe Maison Retraite Automne en Aspe Osse-en-Aspe

Marché de Noël de l’EHPAD Automne en Aspe

Maison Retraite Automne en Aspe 18 Route de Bedous Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’association Automne en Aspe organise son marché de Noël créations originales de Noël réalisées avec les résidents et les familles, tombola, vente de boissons chaudes et petites douceurs également réalisées par leur soin. .

Maison Retraite Automne en Aspe 18 Route de Bedous Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 70 53

English : Marché de Noël de l’EHPAD Automne en Aspe

German : Marché de Noël de l’EHPAD Automne en Aspe

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de l’EHPAD Automne en Aspe

L’événement Marché de Noël de l’EHPAD Automne en Aspe Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn