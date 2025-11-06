Marché de Noël de l’Ehpad Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard Nantes
Marché de Noël de l’Ehpad Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard Nantes samedi 13 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 – 17:15
Gratuit : oui Tout public
Stands de créateurs, stands gourmands et créations des résidents : un marché pour nos seniors, qui méritent toute notre attention… Venez nombreux !Plus d’informations auprès de Nathalie (animatrice) au 02 51 89 40 00. Inscriptions obligatoires pour prendre le goûter, à 16h, avec les résidents.
EHPAD korian bois Robillard Nantes 44300