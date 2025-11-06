Marché de Noël de l’Ehpad Bois Robillard EHPAD korian bois Robillard Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 14:30 – 17:15

Gratuit : oui Tout public

Stands de créateurs, stands gourmands et créations des résidents : un marché pour nos seniors, qui méritent toute notre attention… Venez nombreux !Plus d’informations auprès de Nathalie (animatrice) au 02 51 89 40 00. Inscriptions obligatoires pour prendre le goûter, à 16h, avec les résidents.

EHPAD korian bois Robillard Nantes 44300